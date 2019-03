Depp verklagt Heard auf 50 Millionen Dollar

Anschuldigungen von Heard seien nur „ausgeklügelter Schwindel“

Warum Depp Musk, der nach der Scheidung eine kurze Beziehung mit Heard einging, überhaupt in seine Klage mit einbezieht: Er will mithilfe des Rivalen belegen, dass Heard gelogen hat, als sie behauptete, von ihrem Mann misshandelt worden zu sein. Denn: „Musk hat dieselbe Nacht mit Heard verbracht, nach der sie ihr ramponiertes Gesicht der Öffentlichkeit präsentiert hat“, heißt es in den Gerichtsakten weiter. Die Anwälte von Depp glauben deshalb, dass die Vorwürfe von häuslicher Gewalt nur ein „ausgeklügelter Schwindel“ waren, „um Werbung für Frau Heard zu machen und ihre Karriere voranzutreiben“.