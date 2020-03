Urlaub in Tirol: Jetzt hat es Polizisten erwischt!

Urlaub in Tirol

Zu den Quarantänefällen gehören auch 51 Polizisten, die in Tirol auf Urlaub waren, sowie eine Beamtin, die nachweislich an Corona erkrankt ist. Zu den rund 4300 regulären Bediensteten der Polizei in Oberösterreich (davon 3900 Polizisten und 400 Verwaltungsbedienstete) wurden von der Landespolizeidirektion noch weitere 450 Polizeischüler angefordert. Sie sollen zur Eindämmung beitragen.