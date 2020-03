595 zusätzliche Spitalsbetten für den Notfall

Das Zusatzkontingent soll im Bedarfsfall helfen, die Intensivbetten für jene, die sie brauchen, frei zu halten und sei ab sofort verfügbar. Die Plätze wurden in den Kliniken Schallerbacherhof (120) und Bad Hall (122) sowie im dortigen Landesgästehaus (67), weiters im Bildungshaus Schloss Zell an der Pram (80), im ehemaligen Seniorenzentrum Leumühle Pupping (42 sofort, 146 gesamt) und im Schloss Haus im Mühlviertel (60) eingerichtet. Stelzer betonte, dass das Gesundheitssystem für ältere Menschen leistungsfähig bleiben müsse. „Jeder ist Lebensretter oder eben nicht, wenn er sich an die Beschränkungen hält oder nicht.“ Der Landeshauptmann unterstützt die Maßnahmen der Bundesregierung zu 100 Prozent, konnte aber nicht ausschließen, dass noch weitere Beschränkungen kommen. In ungefähr einer Woche könne man sagen, ob die jetzigen Vorkehrungen wie Ausgangsbeschränkungen Wirkung zeigen.