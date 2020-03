Wieder Studentenparty in Linz: Rauswurf droht

Menschen sterben, mehr als 2000 sind mit dem Coronavirus in Österreich - in Oberösterreich sind es Stand Donnerstagabend 378 - infiziert. Doch ein paar Studenten der Linzer Johannes-Kepler-Universität feiern weiter Partys. Muss das wirklich sein? In einem Studentenheim tummelten sich mehr als 15 Studenten trotz Corona-Krise auf engstem Raum. Die Uni Linz droht ihnen mit Ausschluss. Es ist bereits der zweite derartige Vorfall.