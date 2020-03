Die Milchstraße bei Nacht

Auch wenn derzeit fast das ganze Land zum Stillstand gekommen ist und Ausflüge generell unterlassen werden sollten, gibt es noch genug schöne Fotos, die uns Lust auf die Zeit nach der Krise machen und auch Hoffnung spenden. So wie diese traumhafte Aufnahme der Milchstraße von Leserreporter Thomas N. Bestimmt haben auch Sie noch wunderbare Aufnahmen auf Ihren Speichermedien die nur darauf warten, von der Welt erblickt zu werden. Vertreiben Sie sich die Zeit bis wieder alles seinen gewohnten Gang nehmen kann und schicken Sie uns Ihre tollen Fotos, damit wir diese den „Krone“-Lesern präsentieren können. Entweder per Mail an leserreporter@krone.at oder einfach per Formular gleich hier: