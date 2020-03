Urlauber nach Heimkehr unsicher wegen Quarantäne

„Keine Ahnung, was uns daheim erwartet“

Unklar ist jedoch, was das Linzer Paar bei ihrer Ankunft erwartet. „Keiner hat uns gesagt, ob wir in Quarantäne müssen“, so Herbert. Hanna, die als Krankenschwester arbeitet, hofft bald wieder arbeiten gehen zu dürfen. „Ich weiß, dass ich gebraucht werde.“