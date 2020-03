Österreicher sitzen in Ägypten im Hotelzimmer fest

Etliche heimische Touristen, die sich am Roten Meer erholen wollten, sitzen in einem Hotel in Hurghada in Ägypten fest. Am vergangenen Sonntag wurde bekannt, dass ein Urlauber in der Anlage positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist. Seither steht der Hotelkomplex - es handelt sich um einen Magic-Life-Club des Reiseveranstalters TUI - unter Quarantäne.