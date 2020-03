Harry und Meghan in Kanada in Quarantäne

Prinz Harry ist in letzter Minute nach Kanada zurückgekehrt, bevor Ministerpräsident Justin Trudeau am Montag bekannt gab, dass die Grenzen für alle Nicht-Kanadier geschlossen werden. Ausgenommen sind nur US-Bürger. Der britische Prinz ist nun mit Ehefrau Meghan und Sohn Archie sowie mehreren Angestellten und Sicherheitsleuten in seinem Haus an der kanadischen Westküste in Quarantäne.