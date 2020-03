Österreichischer Fußball: Fragen über Fragen

Was sagen die TV-Rechteinhaber zu Szenarien wie Geisterspielen oder Absagen?

Wer will, wer kann sich Geisterspiele leisten?

Wie sieht es aus, wenn man die Liga sofort für beendet erklärt: Meister? Europacup?Abstieg? Aufstieg? Nächste Saison dann neues Ligen-Format?

Und natürlich ganz spannend: Kann man die Lizenzunterlagen noch so bewerten, wie sie eingereicht wurden?