Wuhan-Kicker in Spanien: „Wie Viren auf 2 Beinen“

Sein Team werde aber nicht zurück in die noch immer abgeriegelte Stadt Wuhan, sondern nach Peking reisen. „Nach der Ankunft geht es für uns erst einmal in Quarantäne. Wie für jeden, der in Peking ankommt“, erklärte Gonzalez. „Wir werden uns in China sicherer fühlen als in Spanien. Die Zahlen von Ende vergangener Woche sprechen nur von einem Dutzend Neuinfektionen, die meisten davon in Wuhan.“