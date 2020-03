Kein Training: Auch „Herz“ des Sportlandes zu!

Auch LA-Halle gesperrt

„Zur Not müssen wir am Feldweg trainieren, wir hoffen auf gutes Wetter“, so LA-Coach Wolfi Adler, zumal Samstagmittag auch die LA-Halle in Linz schloss. Er brach mit Verena Preiner das Teneriffa-Camp ab, flog nach Hause: „Ob das Training gut war, zählt derzeit nicht – Hauptsache gesund. Jetzt, wo wir alle auf Grundbedürfnisse zurückfahren, wird bewusst, was im Leben wirklich wichtig ist.“