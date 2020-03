Betrunkener rast Polizei mit Auto davon - gefasst

Ein betrunkener, führerscheinloser Raser hat sich am Freitagabend mit der Polizei von der A1 bei Allhaming bis zu einer Raststätte an der A8 in Oberösterreich eine gefährliche Verfolgungsjagd geliefert. Der Autobahnpolizei war der aggressive Lenker aufgefallen, sie konnte ihn aber nicht stoppen. Erst die Sperre der A8 Richtung Wels zwang den Salzburger, vom Gas zu gehen. Er wurde festgenommen.