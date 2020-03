Altes Innviertler Holzhaus fiel Flammen zum Opfer

Acht Feuerwehren rückten gegen 6.45 Uhr früh zu dem Holzhaus-Brand in Waldzell an. Bereits beim Eintreffen schlugen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Das alte Haus wurde gerade saniert, diente einem Arbeiter oft als Schlafstelle. Zum Glück war er in dieser Nacht in einem nahegelegenen Gasthaus untergekommen.