Stadt-Urgestein Wallner will es noch einmal wissen

Pölfing-Brunn wieder in ruhigem Fahrwasser

26 Kilometer entfernt von Stainz muss Karl Michelitsch ebenfalls eine Absolute verteidigen, die nur an zehn Stimmen hängt. Doch der ÖVP-Mann kann sich auf seine Fahnen heften, „sein“ Pölfing-Brunn wieder in ruhiges Fahrwasser gebracht zu haben. Der ehemalige Gemeindekassier hatte - via „Krone“ - 2007 einen veritablen Finanzskandal öffentlich gemacht, der 2013 sogar in der Auflösung des Gemeinderats gipfelte.