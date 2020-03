ABBRUCH! Coronavirus macht der EBEL den Garaus

Die Entscheidung […] sei gemeinschaftlich von Liga-Präsidium und den Vereinsverantwortlichen getroffen worden, eine Fortsetzung der Meisterschaft vor leeren Rängen keine Option gewesen. Und zwar, „da unser Sport von Emotionen und der sensationellen Stimmung in den Arenen lebt. Wir bedanken uns bei allen Fans, Partnern, Offiziellen und Klubs für die Treue, die sensationelle Unterstützung und den starken Zusammenhalt,“ so Feichtinger. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung gibt es in dieser Spielzeit keinen Meister der Liga. Neben dem EC Red Bull Salzburg und dem HCB Südtirol qualifizierten sich die Vienna Capitals als Drittplatzierte der Pick Round für die Champions Hockey League.