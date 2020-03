Gold-Mäggy auf Kurs zu ihrem dritten Titel

Die Entscheidung, ob Egger ihr drittes WM-Gold in Narvik holen kann, fällt am Nachmittag. Aufgrund des Wetters musste die Organisatoren umplanen: Der ursprünglich für 12 Uhr angesetzte Kombi-Super-G der Bursche wurde auf Dienstag verschoben, der Slalom wird jedoch gefahren. Im Anschluss an die Burschen steigt dann das große Slalom-Duell zwischen Egger und Grill.