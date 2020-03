Wirbel in Italien! Sportminister fordert Absagen

In einer Sondersitzung am Dienstag will der italienische Fußball-Verband (FIGC) über die Fortführung der Serie A entscheiden. Die Ankündigung folgte dem Ratschlag von Sportminister Vincenzo Spadafora nach einem Stopp der Meisterschaft im Zuge der immer größeren Verbreitung des Coronavirus. In der Serie A wurden am Sonntag die am vergangenen Wochenende abgesagten Spiele ohne Publikum nachgeholt.