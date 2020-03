„Mehr Soldaten an der steirischen Grenze!“

Angesichts wachsender Migrationsströme in Griechenland schlagen die steirischen Freiheitlichen im Landtag Alarm: Sie konfrontieren ÖVP-Landeschef Hermann Schützenhöfer mit 14 „dringlichen Anfragen“ zum Thema Grenzsicherung in der Steiermark. So soll die Zahl der Soldaten im laufenden Assistenzeinsatz an der steirisch-slowenischen Grenze auf das Niveau vom Herbst 2015 aufgestockt werden: „Wir brauchen eine Erhöhung von derzeit 160 auf 330 Soldaten. Außerdem muss das Bundesheer mehr Befugnisse bekommen“, fordert FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. So sollen die an der Grenze eingesetzten Militärkräfte künftig Personen- und Fahrzeugkontrollen durchführen dürfen - was derzeit nur Polizisten vorbehalten ist. Zudem soll eine große Grenzschutzübung in Spielfeld stattfinden.