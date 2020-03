Spitzenpolitik bleibt weiter eine Männer-Sache

Oberösterreichs Politik ist weiter fest in Männerhand! Auch wenn seit dem letzten Weltfrauentag am 8. März 2019 zwölf neue Bürgermeisterinnen angelobt wurden, stehen in nur 41 der 438 Gemeinden die Frauen an der Spitze. Der Anteil von 9,3 Prozent ist nur um eine Spur höher als der bundesweite Schnitt.