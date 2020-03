36-Jähriger rammt seinem Vater Messer in den Bauch

Bauchstich-Attacke auf den eigenen Vater: Am Freitagnachmittag rammte ein 36-Jähriger im Stiegenhaus eines Wohnhauses in der Donaustädter Quadenstraße seinem Vater (56) ein Messer in den Bauch. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter war dann seelenruhig in einen Bus gestiegen, wo Beamte ihn festnahmen. Die Bluttat hat er bereits gestanden.