Kristallfieber! Stefan Kraft heiß auf Nervenkitzel

Vor den Deutschen

„Jeder von uns hat das im Hinterkopf. Wir waren die ganze Saison vorne, jetzt wollen wir auch weiter vor ihnen bleiben“, meinte Michael Hayböck, der in Lahti erstmals seit zwei Jahren ein Einzel-Stockerl feierte. Das letzte gelang dem seit Donnerstag 29-Jährigen in Oslo, wo er gestern in der Quali als Zweiter aufzeigte.