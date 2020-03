Jetzt liegt wieder Schnee im Trend

An der Seite von Xandi Huber (Neunter bei den Sommerspielen in Rio), Julian Hörl und Simon Frühbauer stehen ab Samstag die Österreichischen Meisterschaften im Snow Volleyball auf der Turracher Höhe auf dem Programm. Anschließend geht es direkt in die Türkei zur Snow-World Tour, um danach in Wagrain beim Heimturnier voll anzugreifen. Absolutes Highlight wird dann die Heim-Europameisterschaft von 9. bis 12. April in St. Anton am Arlberg.