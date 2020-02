Brexit um Mitternacht: So geht es jetzt weiter

Nicht einmal Big Ben wird erklingen, wenn Großbritannien sich um 24 Uhr Brüsseler Zeit - also um 23 Uhr in London - aus der EU verabschieden wird. Dabei hätten viele Brexit-Fans sich gewünscht, dass die mit knapp 14 Tonnen schwerste der fünf Glocken des berühmten Uhrturmes am Palace of Westminster in London die neue Ära einläuten soll.