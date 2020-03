Cobra-Einsatz nach Revolverdrohung bei Prügelei

Revolver sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Hausdurchsuchung und eine Festnahme des Verdächtigen an. In Zusammenarbeit mit dem EKO-Cobra wurde der Mann in den frühen Morgenstunden zu Hause angetroffen und festgenommen. Der bei der Tat verwendete Schreckschussrevolver konnte sichergestellt werden.