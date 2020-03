Kleine Charlotte kam noch zu Hause auf die Welt

Auch die Einsatzkräfte der Johanniter dachten am 3. März an einen Routineeinsatz, als sie mittags aufgrund der bevorstehenden Geburt gerufen wurden, um die schwangere Frau ins Krankenhaus zu bringen. Doch daraus wurde nichts mehr, wie sie, am Einsatzort angekommen, feststellten. Die werdende Mutter hatte bereits einen Blasensprung und die Wehen traten in kurzen Abständen ein.