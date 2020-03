Kickl: Waffen und Tränengas an Österreichs Grenze

Angesichts der angespannten Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl am Mittwoch an der verbalen Eskalationsschraube gedreht. Der im Vorjahr abgesetzte Innenminister warnte vor „illegalen Einwanderern“, die alsbald Österreichs Grenze „attackieren“ würden. Antworten will er mit Tränengas, letztlich aber „natürlich“ auch mit Waffeneinsatz. Polizei und Heer sind aufgrund der jüngsten Migrationsströme längst in Alarmbereitschaft (siehe Video vom „Krone“-Lokalaugenschein in Spielfeld).