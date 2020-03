Migration: Die Schlepper sind auf dem Weg

Kontrolle auf Straßen verstärken

Die Kontrollen werden nicht nur an den Grenzen, sondern generell auf den Straßen verstärkt. Dabei nimmt die Polizei verstärkt Drogenlenker ins Visier. Wie Innenminister Karl Nehammer bei einer Schwerpunktkontrolle am Dienstag in Klagenfurt ankündigte, wird die Qualität und die Zahl der Kontrollen erhöht. In Kärnten soll die Zahl der speziell ausgebildeten Beamten auf 24 verdoppelt werden. 2019 wurden in Kärnten 196 Fahrer high hinterm Lenkrad erwischt, 2017 waren es 114.