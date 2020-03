Winterstürme heuer so heftig wie bisher noch nie

Und diese lokalen Ereignisse sorgten für zahlreiche abgedeckte Hausdächer und entwurzelte Bäume in weiten Teilen des Landes – Straßensperren inklusive. Zuletzt deckten am frühen Montagabend starke Böen das Flachdach einer Firma in Fulpmes auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern ab. Schon am Samstag flog zur Mittagszeit ein Garagendach in Schönberg plötzlich durch die Luft.