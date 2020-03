Modisch in den Frühling

Die Blumen machen es im Frühjahr vor - und wir passen uns ihrer Farbenpracht modisch an. Denn im Jahr 2020 darf man sich ruhig etwas trauen. Unsere Farb- und Stilberaterin Daniela Erath-Mohr hat sich schon einmal in den Läden umgesehen. Bei Street One in Lauterach nahm sie die neu eingetroffene Mode für die sonnigen Tage unter die Lupe.