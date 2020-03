Nach USA: Erster Coronavirus-Toter in Australien

Nach den USA hat nun auch Australien seinen ersten Todesfall durch das Coronavirus gemeldet. Ein 78-jähriger Mann, der Passagier des in Japan unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess gewesen sei, sei am Sonntag in einem Krankenhaus in Perth gestorben, sagte eine Sprecherin der Gesundheitsbehörde des Bundesstaates Western Australia.