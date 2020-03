Starduo holt Musikwelt in die Tiroler „Wildnis“

„Maybe the new Nashville in the middle of the Alps“, so die Werbebotschaft für das neue Riesenprojekt des Oberländers Florian Fellier und des Vorarlbergers Felix Brunhuber. Gemeinsam sind sie „Wild Culture“, ein Songwriter- und Produzentenduo, dessen Geschichte die Ohren wackeln lässt. Als weltweit begehrte DJs gingen sie bereits 2015 auf Australientournee und eroberten die Kontinente sowie die großen Labels für elektronische Musik – erst im Style „Tech-House“, dann im „Deep House“. Der Wild Culture Remix für „Glass Animals Gooey“ zählt allein auf Soundcloud über drei Millionen Plays.