Wirtschaft wählt Vertretung

Es wird wieder gewählt! Am 3. und 5. März sind 20.500 Unternehmer im ganzen Land aufgerufen ihre Stimme bei der Wirtschaftskammer-Wahl abzugeben. Insgesamt treten 13 wahlwerbende Gruppen an. Für den ÖVP-Wirtschaftsbund geht wieder Präsident Peter Nemeth mit einem haushohen Vorsprung in das Rennen.