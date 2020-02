Fernduell der ehemaligen Kameraden Hofer & Strache

FPÖ-Chef Norbert Hofer gibt seine Premiere in einer Disziplin, die bei den Blauen Tradition hat: dem Bierzelt-Poltern am Aschermittwoch. Ausgerechnet vor seiner Premiere in der Rieder Jahnturnhalle nahm ihn allerdings die Justiz ins Visier, der oberste Freiheitliche dürfte schon bald wegen Korruptionsverdachts vom Parlament ausgeliefert werden. Am Aschermittwoch kommt es zum Fernduell mit Heinz-Christian Strache. Der ehemalige Ober-Blaue gibt nämlich ein Comeback auf der politischen Bühne. Straches Auftritt bei einer Veranstaltung der eigens seinetwegen gegründeten Allianz für Österreich wird wohl eine Abrechnung mit seiner ehemaligen Partei und ein Ausblick auf die Wien-Wahl.