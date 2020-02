Geschenkannahme? FPÖ stimmt Hofers Auslieferung zu

Diese Woche steigt das große Fernduell in einer beliebten Disziplin der politischen Rechten: dem traditionellen Bierzelt-Poltern am Aschermittwoch. FPÖ-Chef Norbert Hofer gibt seine Premiere in Ried im Innkreis, sein Vorgänger Heinz-Christian Strache tritt in Wien auf. Die Vorzeichen für Hofer sind allerdings schlecht, die Justiz will Ermittlungen wegen des Verdachts der Geschenkannahme rund um die Bestellung von Asfinag-Aufsichtsrat Siegfried Stieglitz aufnehmen. Der Dritte Nationalratspräsident streitet sämtliche Vorwürfe ab. Seine Partei teilte am Dienstag mit, der Aufhebung von Hofers Immunität zuzustimmen.