Coronavirus in Tirol: „Das Erwartbare eingetreten“

Patient 0 in Bayern schnell identifiziert

Beim Auftreten von SARS-CoV-2 in Bayern im Jänner lief das alles nach Plan, ganz anders beim aktuellen Ausbruch in Norditalien mit immer mehr Infizierten. „Das liegt daran, dass in Bayern der ,Patient 0‘ schnell klar war. Kontaktpersonen waren dadurch leicht eruierbar und es wurden umgehend Maßnahmen bis in die Familien von Betroffenen hineingesetzt. Zum Beispiel durften Kinder nicht den Kindergarten besuchen“, sagte die Gesundheitsspezialistin.