Virus sorgt für krisenhafte Zustände in Italien

Krisenhafte Zustände in Norditalien: Nach Hamsterkäufen fanden Kunden in Genua in einigen Supermärkten am Montag nur noch leere Regale vor. Währenddessen steigt die Zahl der Coronavirus-Erkrankungen, sieben Menschen sind in Italien schon daran gestorben. In den norditalienischen Regionen wurden diese Woche Schulen und Universitäten geschlossen, auch Ausflüge ins In- und Ausland sind derzeit verboten. In Süditalien wurden am Dienstag erneut zwei Infektionsfälle gemeldet.