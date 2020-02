Coronavirus: Inkubationszeit länger als gedacht?

Krankheit forderte bereits sieben Todesopfer in Italien

In Italien hat die Coronavirus-Epidemie am Montag das siebente Todesopfer gefordert. Damit stieg die Zahl der Covid-19-Todesopfer in der Lombardei auf sechs. Bereits am Freitag war in Venetien ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben.