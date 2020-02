Kurz, aber heftig: Hagelschauer zog über Wien

Wer gegen 9.30 Uhr in Teilen Wiens - wie zum Beispiel in Floridsdorf oder auch in Döbling - auf der Straße unterwegs war, hatte hoffentlich einen Regenschirm dabei. War es gerade noch recht trocken, verdunkelte sich der Himmel von einer Sekunde auf die andere und kleine Hagelkörner prasselten herab. Wenig später war der Spuk dann aber auch schon wieder vorbei.