Startschuss knallte für Salzburgs größte Jagdmesse

Nichts da mit Anpirschen. Die Besucher der Jagdmesse strömen in die Hallen des Messezentrums und an die Stände der Jagdaussteller. Manche tragen Hüte, auf denen Fasanenfedern und Gamsbärte wippen. Andere haben ihre Vierbeiner dabei. „Es ist spannend. Ich bin das erste Mal auf der Messe“, erzählt Magdalena Jindra und krault ihrem Hund Paco den Kopf. „Ich will meine Jagdprüfung ablegen. Mein Vater nimmt mich bald mit auf die Pirsch. Fürs Schießen habe ich schon immer eine Leidenschaft gehabt.“ Die junge Frau aus Nussdorf ist Sportschützin – im Wurfscheiben-Schießen hat sie es sogar zur zweifachen Staatsmeisterin gebracht.