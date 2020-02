Peugeot bringt brandneuen Pick-up - nicht für uns

Pick-ups haben bei Peugeot eine lange Tradition - vornehmlich in den Ländern Afrikas und Südamerikas. Diese Tradition findet jetzt mit dem Landtrek seine Fortsetzung. Ende 2020 soll das bis zu 5,39 Meter lange Nutzfahrzeug in verschiedenen Varianten und Antriebsoptionen in einigen Überseemärkten erhältlich sein.