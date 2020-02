Sturm-Wirbel: Kreissl verwundert über Auszeit-Info

Kreissl war im ersten Moment einigermaßen verwundert über das Statement seines Präsidenten: „Ich bin über die Art und Weise überrascht, wie das Ganze so nebenbei in einem Interview kommuniziert wurde, obwohl noch nichts verschriftlicht ist. Aber das große Thema bin nicht ich oder der Präsident, sondern die Performance der Mannschaft. Für mich zählt nur unser nächstes Spiel Samstag in der Südstadt.“