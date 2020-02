Pferd, Ponys und ein Fohlen in Anhänger gepfercht

Auf gerade einmal knapp neun Quadratmetern Fläche sind neun Ponys, ein Pferd und ein Fohlen in einem Lkw-Anhänger eingepfercht gewesen und haben in derart beengter Lage Hunderte Kilometer zurückgelegt. In St. Valentin in Niederösterreich war die Tortur zu Ende - der Lkw-Zug wurde gestoppt, die Tiere befreit.