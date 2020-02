Eurofighter: Kogler will Millionen-Entschädigung

Das sei kein Kinderspiel gewesen, so Kogler. Jetzt müsse man endlich schauen, dass nicht mehr die Aufdecker verfolgt werden, sondern die Schuldigen. Diese vermutet er u.a. in den Reihen der ersten schwarz-blauen Regierung unter Kanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP), die den Eurofighter-Kauf beschlossen hatte. „Es war alles Lug und Trug, die schwarz-blaue Regierung ist mit dem Vernebelungsschmäh durchs Land gezogen“, so der Vizekanzler in der ORF-Sendung „Im Zentrum“. So seien die Gegengeschäfte „entweder Luft oder Schmiergeld gewesen“.