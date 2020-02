Jetzt droht Tanner Airbus mit Vertragsausstieg

Doskozil fordert Entscheidungen

Doskozil zeigte sich Donnerstagmittag beim roten Foyer mit SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verärgert darüber, dass sich die Neuaufstellung der Luftraumüberwachung seit Jahren verzögert. Alle Fakten liegen am Tisch, „es muss endlich jemand im Verteidigungsministerium eine Entscheidung treffen“, so der burgenländische Landeshauptmann in Richtung Tanner. Der Frage, wie realistisch eine Rückabwicklung des Kaufvertrags ist, beantwortete Doskozil nicht, forderte aber, dass die Eurofighter „stillgelegt werden“ sollen.