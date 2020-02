Österreich Europameister im Unterwassereishockey

Was es nicht alles gibt! Österreich hat am Samstag in Kärnten die Europameisterschaft im Unterwassereishockey gewonnen! In Spielen gegen Deutschland und die Schweiz im Weissensee gelang es Apnoetaucher Christian Redl, der am Freitag noch bei seinem Weltrekordversuch bewusstlos wurde, und seinem Kollegen Ivan Mircetic den Gesamtsieg zu holen.