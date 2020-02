Umfrage: Rückhalt für Justiz, aber „Promi-Bonus“

Das österreichische Rechtssystem - über das zuletzt intensiv diskutiert wurde - hat starken Rückhalt in der Bevölkerung. Allerdings glaubt die satte Mehrheit von 71 Prozent auch, dass einflussreiche Personen aus Politik und Wirtschaft von der Justiz geschont werden, ergab eine am Samstag vom „profil“ veröffentlichte Umfrage von Unique Research. Dennoch gaben 67 Prozent der 804 Befragten an, der Justiz „sehr“ oder „eher“ zu vertrauen. Nur 28 Prozent waren skeptisch.