Tanner traf Expertenrunde zur Causa Eurofighter

Die Expertenrunde setzte sich aus hochrangigen Generalstabsoffizieren und dem Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, zusammen. Dieser hatte bereits Donnerstagabend in der „ZiB-2“ gesagt, dass er einen Ausstieg aus dem Eurofighter-Vertrag für möglich halte. „Es gilt jetzt, keine Zeit mehr zu verlieren. Wir werden in dieser Causa jetzt Zug um Zug vorgehen“, sagte Tanner in einer Aussendung. Am Donnerstag hatte sie bei einer Pressekonferenz bereits gesagt: „Airbus wird mich noch kennenlernen.“