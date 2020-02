BMW 2er Gran Coupé: Sexy zwischen 1er und Dreier

So könnte auch ein Sprachbefehl lauten, denn auch der 2er Gran Coupé bekommt gegen Aufpreis die aktuellste Sprachbedienung, die in München verfügbar ist. So kann man relativ normal gesprochene Kommandos geben. Um diese Funktion zu bekommen, muss man allerdings das Digital-Cockpit in Kauf nehmen. Das Gleiche gilt auch, wenn man das sehr empfehlenswerte echte Head-up-Display ordert. Der Grund ist, dass mit dem Analog-Cockpit nur die Vorgängerversion des BMW-Betriebssystems installiert wird.