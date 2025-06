Postlerin bedroht, weil Prozent-Pickerl fehlten

„Seit ich bei der Nationalratswahl 2024 an meinem Zaun für eine Partei Werbung gemacht habe, bekomme ich meine Post nicht mehr zur Gänze“, ist der angeklagte Pensionist überzeugt. Immer wieder habe er sich bei der Zustellbasis beschwert. „Aber da wurde ich nur rüde abgewiesen und es hieß, ich soll mir das mit der Zustellerin selber ausmachen“, erklärt er Richter Andreas Rom am Dienstag in Graz.