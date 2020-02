Zwölf Schüler und Lehrer vom Krippenstein gerettet

Es waren bange Augenblicke, die eine Skischulklasse aus dem Bezirk Linz-Land am Donnerstag zu überstehen hatte. Die zwölf Schüler und ihr Lehrer hatten sich bei der Abfahrt im freien Gelände am Krippenstein in Oberösterreich verirrt, konnten weder vor noch zurück. Zwei Kinder verletzten sich dabei auch leicht. Bergrettung und Polizei eilten ihnen zu Hilfe.